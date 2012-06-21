Забезпечити непорушність майнових та корпоративних прав, гарантувати громадянам спокій за свою власність — один із головних пріоритетів держави та Міністерства юстиції. На цьому наголосила заступниця міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля», про що інформує офіційний сайт Мін’юсту.

«Ефективний захист прав власників нерухомого майна, а особливо законних господарів чи користувачів земельних ділянок, — це про наше минуле, сьогодення і майбутнє», — заявила Ольга Оніщук.

За її словами, за останні 20 місяців Мін’юсту вдалося реалізувати багато кроків, аби наблизити реєстраційні послуги до кращих міжнародних стандартів, зробивши їх більш безпечними, зручними і зрозумілими для громадян та бізнес-спільноти.

Передовсім, це посилення безпеки двох основних реєстрів — нерухомості і бізнесу. Завдяки заходам, реалізованим Мін’юстом ще торік, обидві інформаційні системи нині максимально захищені від кібератак. І протягом 2021 року не зафіксовано жодного повідомлення про несанкціоноване втручання в роботу цих реєстрів.

Також відбулося очищення системи від недобросовісних кадрів. А в грудні 2019-го року в Мін’юсті створено Офіс протидії рейдерству. Нині в Офісі здійснюють фахову експертизу оскаржуваних реєстраційних дій як колегіально, так і одноособово. У разі встановлення наявності очевидних порушень закону в рішеннях реєстраторів у міністерства є інструмент миттєвого реагування, який дає змогу протягом доби поновити майнові чи корпоративні права.

Окрім цього, Ольга Оніщук зупинилась на двох головних напрямах, на яких сконцентровано діяльність Мін’юсту — законодавчому і технічному.

На законодавчому рівні найближчим часом очікується ухвалення Верховною Радою другого пакета комплексних антирейдерських змін, до розробки яких було залучено представників Міністерства юстиції. Відповідний законопроєкт №3774 вже підтримали парламентарії у першому читанні. Проєктом передбачено додаткові антирейдерські запобіжники, зокрема для аграрного бізнесу і власників земельних ділянок: посилення безпеки договорів оренди землі та автоматизації наявних процесів.

Не менш важливим елементом захисту аграрного бізнесу від рейдерства в державних реєстрах має стати запровадження «єдиного циклу», який полягає в обов’язковому нотаріальному посвідченні правочинів з корпоративними правами з одночасною державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу в ЄДР. За словами заступниці міністра, такий крок забезпечить юридичну чистоту» укладення правочину, унеможливить підробку документів та прибере часовий проміжок між документальним оформленням правочину і державною реєстрацією, яким сьогодні нерідко користуються шахраї та замовники «реєстраційного» рейдерства.

Запровадження «єдиного циклу» — одна з ключових ідей законопроєкту щодо реформи нотаріату, який перебуває на фінальній стадії погодження.