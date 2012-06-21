Ця світлина дуже точно передає характер динамічної, обдарованої людини в модному капелюсі. Хто вона? Видатний політичний чи культурний діяч? Підприємець? Художник? Можна гадати по-різному. Однак чітко зрозуміло одне: цей чоловік має світлий розум і багато талантів, вольовий характер. Він залишив на землі величний слід у вигляді архітектурних шедеврів, відомих і не дуже широкому загалу. Йдеться про творця шедеврів архітектури Владислава Городецького. Його «Будинком з химерами» в столиці України й досі захоплюються поціновувачі з різних країн.