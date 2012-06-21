Стали відомі результати міжнародного конкурсу краси «Міс Всесвіт». Цього року корона переможниці дісталася Андреа Месі, яка представляла Мексику. Інформація з'явилася на сторінці конкурсу в Twitter.
У фінал потрапили дівчата з Бразилії, Індії, Перу і Домініканської Республіки. Першою віце-міс, упустивши трофей в останній момент, стала представниця Бразилії. Другою віце-міс учасниця з Індії.
Конкурс краси в цьому році відбувся у Флориді. Додамо, що раніше титул «Міс Всесвіт» належав представниці ПАР Зозібіні Тунзі.
У трійку фіналісток тоді увійшли дівчата з Мексики і Пуерто-Ріко.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»