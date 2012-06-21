339 порушень режиму припинення вогню на Донбасі зафіксувала СММ ОБСЄ з 2 до 4 липня. 261 на Донеччині (включаючи 58 вибухів — 2 розриви боєприпасів, 25 вибухів у повітрі та 31 вибух невизначеного походження) й 78 —на Луганщині (зокрема 37 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень сталися в районі на захід і південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), на північний схід від селища Гнутове (підконтрольний урядові, 90 км на південь від Донецька), а також у районі на північний захід від селища Маяк (непідконтрольний урядові, 19 км на схід від Донецька). Більшість порушень виявлено в районах на північ і південний захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська). Свободу пересування СММ і далі обмежували. БПЛА Місії знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS, йдеться на сайті організації.

В цілому місія не зафіксувала змін безпекової ситуації на сході та південному сході Херсонської області.