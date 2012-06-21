У Вінниці відбувся міський фестиваль художньої самодіяльної творчості учнівської молоді «Перлини року—2019». Вихованці 35 шкіл міста представили невеликі концертні програми, присвячені 70-річчю з дня народження славетного українського композитора і співака Володимира Івасюка. Шкільні вокальні, хореографічні, інструментальні, театральні колективи виконували твори митця і присвячували йому виступи.
У заході взяли участь майже три тисячі учнів 1—11 класів. За словами організаторів, найкращі номери увійдуть у програму річного звітного концерту закладів загальної середньої та позашкільної освіти Вінницької міської об’єднаної територіальної громади під час обласного фестивалю учнівської та педагогічної творчості.
Фестиваль «Перлини року—2019» входить у план реалізації ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді», до якої Вінниця приєдналася торік. Основна мета заходу — надати змогу юним розвивати й реалізовувати здібності й таланти. Організували фестиваль департамент освіти міської ради та міський палац дітей та юнацтва.