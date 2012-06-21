Із повторним візитом до Миколаєва прибули представники дослідницької команди Японської інвестиційної компанії JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва). Іноземні бізнесмени розглядають можливість інвестування в економіку України, зокрема в її інфраструктурну частину. Гості зокрема мали на меті отримати повну інформацію про важливість і актуальність будівництва мосту японським коштом.
У зустрічі взяли участь керівники корпорації PADECO. Це міжнародна консалтингова компанія, яка займається розробленням проектів розвитку від концепції до повного завершення в понад 110 країнах. Господарів представляли співробітники Служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Японці цікавилися структурою Укравтодору та дорожньої галузі України загалом, принципами їхньої роботи. Але основним питанням стала актуальність будівництва мостового переходу через річку Південний Буг.
Представники Служби автомобільних доріг наголосили на важливості спорудження мосту не лише для Миколаївської області, а й для Європи й Азії. Адже згідно з проектом, спорудження мостового переходу через Південний Буг передбачається на міжнародній автомобільній дорозі М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, яка пролягає вздовж Азовського й Чорного морів. Траса об’єднує великі промислово-адміністративні центри й морські порти півдня України. Це єдиний транзитний коридор між причорноморською частиною Європи та Азією. Також вигідне розташування мостового переходу за п’ять кілометрів від миколаївського аеропорту, який планують відновити й відкрити вже у 2017 році. Це дасть змогу об’єднати авіа- та автоперевезення. Японський міст дасть змогу вивести дорогу М-14 за межі Миколаєва, що не лише розвантажить вулиці міста від важковагового транспорту, а й поліпшить умови та якість його руху.
Під час реалізації цього інфраструктурного проекту буде вирішено кілька проблемних питань. Зокрема виведення транзитного транспорту за межі Миколаєва, що істотно зменшить навантаження на аварійні Інгульський та Варварівський мости й дорожнє покриття міста. Поліпшиться екологічна ситуація для населення Миколаєва та прилеглих районів, на дорогах поменшає аварійних ситуацій, буде створено додаткові робочі місця під час будівництва й зросте туристична привабливість міста.
Представники оглядової місії JICA торік у листопаді вже відвідали Миколаїв і порушували питання спорудження мостового переходу через річку Південний Буг. Вони вивчили стан мостових переходів через Південний Буг та Інгул у Миколаєві, проінспектували місце будівництва майбутнього мосту й дослідили автодорогу М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. Тож повторний візит — підтвердження серйозності намірів японських інвесторів.