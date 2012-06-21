Голова Національної спілки композиторів України, автор сотень музичних творів, які увійшли у скарбницю вітчизняної та світової класики, народний артист України Євген Станкович очолив журі першого фестивалю-конкурсу, якому присвоєно його ім’я.
— Пристав на пропозицію стати обличчям конкурсу дитячих і юнацьких обдаровань, бо знаю, наскільки важливо підтримати талант у час його становлення, а також підштовхнути до подальшого розвитку, — сказав Євген Федорович. — Мені ці діти нагадують власне дитинство, хоч і босоноге, бо бідно тоді жилося, але завдяки музиці багате.
На Свалявщину, де народився метр, для участі в міжнародному конкурсі приїхали півтисячі виконавців, які змагалися в чотирьох вікових категоріях — від 5 до 25 років, а також у трьох номінаціях: музичне, хореографічне та образотворче мистецтво. Була й родзинка фесту — виявлення найкращих юних композиторів.
Три дні фестивалю пройшли на одному диханні, хоча члени журі засиджувалися в залах, оцінюючи майстерність виконавців, щоразу за північ. У його складі та серед почесних гостей були народна артистка України Етелла Чуприк, голова Закарпатського осередку Національної спілки композиторів Віктор Теличко, академік Національної академії мистецтв Володимир Микита, дійсний член Національної академії мистецтв Михайло Чембержі, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Андрій Чебикін та багато інших відомих імен.
За перебігом змагань стежили тисячі батьків дітей і шанувальників мистецтв, і не лише в санаторіях «Квітка полонини» та «Поляна», а й в інтернеті: всі конкурсні програми транслювали в режимі онлайн.
Хто ж переможці? Спеціальними призами від Євгена Станковича нагороджено саксофоніста Дмитра Панченка з Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. Івана Огієнка, скрипаля Ігоря Муравйова із Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка, домристку Анастасію Сом з Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової. Гран-прі завоювали Едера Бондарук у номінації «фортепіано», Іван Несходовський — «юний композитор», Анастасія Бобрик — «образотворче мистецтво». У різних вікових групах призерами стали десятки учасників з різних куточків України та закордоння.