Природний супутник Землі наблизився до нашої планети на мінімальну відстань у 2021 році. Це явище в астрономії називають суперповним Місяцем, коли супутник наближається до Землі на дистанцію ближче 362 тисяч кілометрів, а різниця в часі між моментами проходження перигею і повного Місяця триває не більше трьох днів.

«Суперповний Місяць буває щороку, але близькі збіги цих двох моментів (перигею і повного місяця) бувають досить рідко», – кажуть астрономи. Місяць підійшов на мінімальну відстань до Землі о 3:52 за київським часом в середу, 26 травня.

Через 10 годин після цієї події відбудеться повне місячне затемнення. Побачити в Україні місячне затемнення не вдасться, так як це явище припадає на денний час. При цьому перед своєю максимальною фазою супутник змінить колір через заломлення сонячного світла земною атмосферою. У підсумку Місяць здаватиметься червоним, а його північна межа буде обрамлена блакитним серпанком.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»