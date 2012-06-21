Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зустріч відбулася на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Після покладання квітів до Стіни пам’яті глава американської дипломатії відвідав кафедральний Свято-Михайлівський собор.

"Особливу увагу під час короткої, з огляду на стислу і насичену програму візиту пана Блінкена, але змістовної зустрічі було приділено питанню становлення Православної Церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності", - йдеться у повідомленні.

Митрополит Епіфаній висловив вдячність американській стороні за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі.

Глава ПЦУ зазначив важливість визначних зусиль США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України.