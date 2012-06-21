Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄК доставила достатню кількість доз вакцини державам-членам ЄС, щоб вони мали змогу повністю щепити щонайменше 70% дорослого населення до кінця цього місяця. За її словами, між країнами Євросоюзу розподілено близько 500 мільйонів доз вакцин.

«ЄС виконує обіцяне. Наша вакцинаційна кампанія набула обертів від початку року. Наші об’єднані зусилля — успіх, — цитує Урсулу фон дер Ляєн пресслужба Єврокомісії. Проте вона застерегла, що COVID-19 ще не переможено. — Але ми готові постачати додаткові дози вакцини, зокрема й проти нових штамів. Тепер держави-члени мають зробити все, щоб збільшити кількість щеплень. Тільки тоді ми будемо в безпеці».

Брюссель закликав національні уряди країн-членів ЄС розпочати вакцинаційну кампанію у січні 2021 року. У Єврокомісії розраховували, що до кінця березня 2021-го щонайменше 80% людей, старших 80 років, медичних і соціальних працівників буде щеплено. Натомість до літа 2021 року обов’язкові дві дози вакцини мали отримати 70% всього дорослого населення. Однак цієї мети не було досягнуто через затримки з постачанням вакцин і недостатньою ефективністю, з якою більшість столиць розпочали вакцинацію.

Чи буде досягнуто нової мети, проголошеної Урсулою фон дер Ляєн, залежатиме від політики урядів країн-членів ЄС. Цьому сприятиме й те, що розподіл вакцин у ЄС став набагато ефективнішим і прозорішим після того, як Європейський центр з профілактики та контролю захворювань запровадив спеціальний механізм відстеження поставок і використання вакцин. COVID-19 Vaccine Tracker — це інтерактивна інформаційна панель, яка надає найновіші дані країн ЄС.

Згідно з ними, у 30 країн було доставлено 474 мільйони доз вакцин, з них 391 мільйон уже використано. На сьогодні 44,1% дорослого населення понад 18 років повністю вакциновано. Але це досі набагато нижче від бажаного порога 70%. У Єврокомісії поки що не говорять про необхідність вакцинувати молодь у зв’язку зі стрімким поширенням заразнішого штаму коронавірусу «Delta». Він потребує підвищення порога групового імунітету.