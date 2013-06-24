У рамках роботи із впровадження гуманітарних ініціатив командувача Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в межах військово-цивільного співробітництва відбулася зустріч із представниками волонтерських організацій, медичних центрів, провідних університетів та виробників медичного обладнання Сполучених Штатів Америки. Захід було проведено за підтримки БО «БФ «Захистити майбутнє».

У ході зустрічі було визначено основні напрямки поглиблення співпраці та практичних дій у допомозі медичним закладам та цивільному населенню в зоні відповідальності Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України.

- Ми відчуваємо й цінуємо вашу дієву допомогу. Вона для нас дуже корисна і вкрай потрібна, – із вдячністю зазначив Командувач. – Це тільки початок нашої взаємодії, і ми готові пройти цей шлях життя разом з вами.

У свою чергу благодійники наголосили, що хочуть працювати в межах гуманітарних програм Командування ОС ЗСУ й мають на меті передати в Україну якомога більше медичного обладнання, для того щоб «урятувати якомога більше життів в Україні»:

- Ми щасливі допомагати вам і хотіли б співпрацювати й надалі, надаючи Україні посильну підтримку від нашої держави.

Обговоривши перспективи подальшого співробітництва, командувач пообіцяв забезпечити «зелене світло» всім ідеям та пропозиціям американських партнерів та втіленню їх на практиці. Закордонні гості запевнили, що за результатами зворотнього зв’язку забезпечать удосконалення медичного обладнання відповідно до потреб українських військових.

Варто зазначити, що за підтримки генерал-лейтенанта Сергія Наєва в межах стратегічних гуманітарних ініціатив надається систематична допомога цивільному населенню, зокрема дітям та соціально незахищеним верствам, а також медичним закладам у зоні ведення бойових дій, починаючи з 2014 року. Зокрема за період повномасштабної російської агресії проти України медичні госпіталі, військові підрозділи та цивільне населення в районі ведення бойових дій отримали майже 300 тонн гуманітарних вантажів першочергової необхідності, серед яких медичне обладнання, ліки, автономні прилади електричного живлення, оптичні прилади, тепловізори, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, засоби гігієни, харчові продукти тощо. Вартість наданої допомоги вимірюється десятками тисяч євро, але спільні зусилля заради Перемоги виміру не підлягають.