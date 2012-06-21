28 357,7 мільйона доларів США (в еквіваленті) становили, за попередніми даними Нацбанку, міжнародні резерви України, станом на 1 липня 2021 року.

«У червні вони зросли на 2% завдяки валютним надходженням на користь уряду та інтервенціям Національного банку, що компенсували погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави», — цитує Укрінформ повідомлення пресслужби Нацбанку.

Динаміку резервів упродовж червня визначали певні чинники. По-перше, йдеться про операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 1095 мільйонів доларів США (в еквіваленті), зокрема 726,3 мільйона доларів (в еквіваленті) — від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 995,6 мільйона доларів (в еквіваленті). Із цієї суми 848 мільйонів доларів (в еквіваленті) було спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, 80,1 мільйона — на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), а решту — на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Крім того, у червні Національний банк сплатив 2,3 мільйона доларів США (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду.

По-друге, враховано операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Більшу частину червня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала попит, зокрема внаслідок зростання інтересу нерезидентів до ОВДП та активізацію експортерів. Це дало змогу Національному банку поповнити резерви на 682,8 мільйона доларів. В окремі дні місяця регулятор згладжував надмірні коливання гривні, що штовхали національну валюту в бік зниження, продавши 99,5 мільйона доларів. Загалом, за підсумком червня, Національний банк у чистому вигляді придбав на валютному ринку 583,3 мільйона доларів.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). Минулого місяця їхня вартість зменшилася на 180,8 мільйона доларів.