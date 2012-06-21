Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки уряду Німеччини дав старт конкурсу малих грантів «Не полишаючи нікого осторонь» для юних жителів Донеччини і Луганщини. За умовами конкурсу представники підростаючого покоління Донбасу претендують отримати по 60 тисяч гривень для реалізації запропонованих ними екологічних проектів. Головна мета подібної ініціативи міжнародних партнерів — намагання підтримати громадську активність підлітків і молоді Донецької та Луганської областей, які готові й спроможні долучитися до вирішення проблем охорони навколишнього середовища і зокрема водних ресурсів.
Участь у конкурсі можуть взяти молодіжні громадські організації, об’єднання, групи чи індивідуально учні шкіл або студенти навчальних закладів, тобто пропоновані проекти мають ініціювати і братися за їх реалізацію виключно юні жителі Донбасу віком від 14 до 19 років. Термін роботи над програмами — до трьох місяців: початок у травні, а презентація результатів виконання екологічних заходів відбудеться у серпні.