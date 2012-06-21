Мрієте стати державним службовцем чи хочете дізнатися, як функціонують органи влади? Маєте ідеї, пропозиції та бажання змінювати країну на краще? Саме для такої свідомої молоді започатковують цьогоріч розширену програму особистісного й професійного розвитку молоді «Державотворець». Вона не лише, як торік, передбачає стажування в міністерствах, Адміністрації Президента, обласних державних адміністраціях, а й у бізнесі, громадських організаціях, медіа. Програму ініціювали Міністерство молоді та спорту, Українська академія лідерства, а реалізують спільно із Секретаріатом Кабінету Міністрів. У 2019 році до неї долучився Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Як зазначив під час прес-конференції в Будинку уряду заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема, надзвичайно важливо, що програму реалізують за участі міжнародних партнерів, компетентних в цій галузі.

«Саме Дитячий фонд ООН запровадив всесвітню ініціативу «Громада, дружня до дитини та молоді», яку підтримує Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Фактично йдеться про створення певної системи, яка дає змогу молодим, що хочуть реалізуватися, але поки що мають певні стереотипи стосовно такої можливості, зсередини подивитися на те, як працюють державні механізми. З 29 травня по 7 червня 2019 року для тих, хто потрапить у програму (до слова, розраховуємо, що будуть представлені всі регіони країни), передбачено комплекс заходів. У столиці молодь пройде навчання з інституційних інструментів, зможе відвідати різні майстер-класи. Планують, що один день учасники зможуть працювати з міністрами, державними секретарями, керівниками громадських організацій, управлінцями компаній», — уточнив Олександр Ярема.

Керівник Української академії лідерства Роман Тичківський додав, що участь у програмі підтвердила ініціатива «Пакт заради молоді» Центру корпоративної та соціальної відповідальності, який об’єднує понад 100 провідних компаній в Україні. Вони підписали цей пакт, щоб скеровувати фінансові й соціальні ресурси, якими розпоряджаються, на розвиток молоді у країні. Бізнес вірить у програму «Державотворець», тож сподіваємося, що разом досягнемо ефекту набагато більшого, ніж очікували. Ось так вибудовується державно-приватне партнерство», — підкреслив він.

Торішня реалізація програми була дуже успішною. Заявки на участь подали понад 600 молодих, з них на стажування потрапило понад 100. Деякі випускники програми вже працюють в органах державної влади.

Цього року прагнуть залучити ще більше учасників, заохотивши їх тим, що вони зможуть зануритися не лише в роботу Кабінету Міністрів, а й у те, як функціонує підприємництво і чому воно важливе для держави. Розглянуть такі компоненти, як освіта, наука, національна безпека і оборона.

Це потрібно, адже люди, які хочуть стати лідерами держави, мають розуміти, з яких саме пазлів вона складається, щоб адекватно ухвалювати складні рішення, акцентував керівник Української академії лідерства.

Присутній на заході державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко закликав молодих і амбітних активно подавати заявки. Він пообіцяв, що зробить усе можливе, щоб стажування в органах державної влади було максимально ефективним і спонукало молодь іти працювати в цьому напрямі. «Якщо не потрапите у програму, ми завжди запрошуємо на стажування в Секретаріаті», — зауважив він.

Успішним досвідом участі в торішньому «Державотворці» поділилася Анна Вишнякова, яка працює в МЗС спеціальним радником міністра з питань боротьби з ксенофобією. Вона розказала, що до своєї участі була переконана в недоступності для молоді державної служби і в неможливості молоді впливати на розвиток держави.

«Тепер я переконана у зворотному: ми можемо змінювати державу. Бо наш патріотизм має бути не лише в соцмережах на словах, а в реальних діях. Програма вчить відповідальності за власні рішення, самодисципліни, без якої важко організовувати інших. Тож сміливо подавайте заявки», — закликала вона молодь. До слова, саме торішні випускники «Державотворця» ініціювали розширення програми.