Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка відбулася всеукраїнська краєзнавча науково-практична конференція молодих учених «Пантелеймон Куліш як національно-духовний феномен: аспекти сучасного наукового осмислення», присвячена 200-ій річниці від дня його народження.
У її роботі взяли участь учні, студенти, магістранти, аспіранти, учителі та викладачі не тільки із Сумщини, а й інших регіонів України та з-за кордону, зокрема, Університету ім. Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) та Ланьчжоуського університету (Китай).
Вони підготували майже дві сотні наукових робіт, у яких досліджуються різні аспекти творчості письменника, його велетенський внесок в українську, європейську та світову літературу і культуру.
У рамках конференції стартував Міжнародний мистецький конкурс від фонду П. Куліша, а переможці обласного літературного конкурсу «Студліт» одержали дипломи.
Учасники конференції відвідали виставку, присвячену авторові «Чорної ради», що відкрилася в Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького.
Найближчим часом запланована екскурсійна поїздка до музею П. Куліша «Ганнина пустинь» у селі Оленівка на Чернігівщині.