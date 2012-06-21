Понад півмільйона сімей — учасників програми «теплих» кредитів уже заощаджують до 70% на комунальних рахунках. У Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження навали ТОП-3 області за найбільшим обсягом залучених «теплих» кредитів населенням і ОСББ за 2014—2018 роки: Київська — 560 мільйонів гривень, Львівська — 520 мільйонів, Сумська — 400 мільйонів гривень. А рейтинг областей, де найактивніше утеплюються саме ОСББ, ще цікавіший: Рівненська — 94 мільйони гривень, Запорізька — 71 мільйон, Київська (з м. Київ) — 69 мільйонів гривень.
Тож «теплі» кредити популярні в різних регіонах країни. Залучити кошти на енергоефективні заходи допомагає й місцева влада. Нині діє понад 100 програм додаткового відшкодування або відсотків, або частини суми «теплого» кредиту.
«Звертаю особливу увагу родин, які отримують монетизовані субсидії, на можливості участі в програмі. Ви можете спрямовувати заощаджені кошти на утеплення осель, щоб ще більше економити», — повідомив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.