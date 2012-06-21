На ринку 5G-смартфонів поповнення. На цей раз новинку представила компанія Motorola - Moto G Stylus 5G.

Moto G Stylus 5G отримав 6,8-дюймовий Full HD + екран з вирізом в лівій верхній частині для 16 Мп фронтальної камери. Особливістю дисплея стала підтримка введення за допомогою активного стилусу, для якого, до слова, в корпусі передбачений спеціальний роз'єм. Апарат працює на базі процесора Snapdragon 480 з підтримкою стільникових мереж п'ятого покоління.

Смартфон обладнали енергоємним акумулятором на 5000 мАг, 4 ГБ оперативної і 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Що стосується фотоможливостей, Moto G Stylus 5G має чотири датчики на 48, 8 і 5 Мп. Оцінили новинку у 3999 доларів. Продавати його почнуть вже 14 червня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»