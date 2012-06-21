Придбання нової техніки, меблів, канцелярського приладдя чи аксесуарів до будь-чого – це завжди тандем позитивних емоцій та переживань. І якщо з емоціями все зрозуміло – вони відображаються у радісній реакції на покупку, то переживання з’являються із зовсім незрозумілих, на перший погляд, причин. Придбавши товар, покупець турбується і переживає, адже процес експлуатації викликає чимало запитань, зауважень та непорозумінь. То яким чином уникнути цього малоприємного переліку? Варто один раз ретельно і ґрунтовно вивчити електронну інструкцію користувача, і більшість проблем зникне сама собою.
На офіційному веб-ресурсі популярного мультиканального рітейлера moyo.ua можна завантажити інструкції з користування гаджетом, комп’ютером, планшетом чи побутовою технікою. Чому варто звернути увагу на роз’яснювальну документацію саме на цьому сайті? На це, як мінімум, є п’ять причин:
Безкоштовність. Будь-який мануал (керівництво з експлуатації) можна завантажити швидко і безкоштовно у будь-який час доби. Плата за скачування не стягується за жодних обставин, тому отримувати доступ до цінної інформації на сторінках електронних інструкцій можна необмежену кількість разів. Документи відкриті і для збереження в пам’ять власних гаджетів, і для вивчення в режимі онлайн.
Інформативність. Керівництво з експлуатації містить важливу інформацію щодо процесу використання, обслуговування, ремонту, діагностики та виконання гарантійних обов’язків придбаного товару. Усі дані в керівництвах для користувачів написані зрозумілою і технічно простою мовою, тому знайти в них відповіді на актуальні запитання може кожен бажаючий.
Безцінна користь. Знання головних положень мануалу – шлях до успішної, безперебійної, еффективної та надійної роботи будь-якого вашого пристрою. Маєте намір вберегти себе і нещодавно придбаний товар від різного роду збоїв, поломок та інших неприємностей? «Рецепт» досягнення цієї мети ви знайдете на сторінках інструкції з експлуатації.
Інтуїтивність пошуку. На пошук будь-якої інструкції витрачаються лічені хвилини, адже, щоб знайти необхідний документ, слід здійснити всього кілька «кліків». Для швидкого пошуку мануали розподілені на категорії залежно від найменування виробника, а також типу продукції.
Багатомовність. Електронні версії керівництв з користування представлені одразу в кількох варіантах – перш за все, інформація надається мовою оригіналу, а також українською та російською. Досить часто один електронний документ містить до 20 перекладів.
Інструкція з користування – документ, без якого не можна здійснити обстеження та експлуатацію будь-якого «свіжого» придбання. Бажаєте дізнатися, як суттєво подовжити терміни експлуатації нещодавно купленої техніки? Спробуйте знайти в мануалі таємниці вічного життя придбаного пристрою, його «больові точки» передчасного виходу з ладу.