Міністерство охорони здоров’я очікує, що протягом липня до України надійдуть 2 мільйони доз COVID-вакцини Moderna.

Як передає Укрінформ, про це на зустрічі з журналістами сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

“Ми зі США домовилися: нам через механізм COVAX обіцяють поставити найближчим часом 2 млн доз вакцини Moderna”, - сказав очільник МОЗ.

Він також він повідомив, що буде оцінюватися можливість взаємозамінності м-РНК вакцин Pfizer та Moderna. Це питання, за словами міністра, розглядалося на засіданні Національної технічної групи з питань імунопрофілактики.

Як повідомлялося, Україна вже отримала 5 051 576 доз вакцин проти COVID-19 від різних виробників, у тому числі за кошти держбюджету 1 913 316 доз CoronaVac, 500 тис. - AstraZeneca, 500 760 - Pfizer. У межах глобальної ініціативи COVAX до України надійшло 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca, 1 064 700 доз Pfizer.

Зараз в Україні щеплення проти COVID-19 роблять 702 мобільні бригади, 3211 пунктів, а також понад 140 центрів масової вакцинації, які працюють у вихідні.