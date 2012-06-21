Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що Україна продовжить підтримувати білоруський народ, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка.

Про це він написав у Твітері.

"Можна заявити про вихід зі «Східного партнерства», але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів. Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що 28 червня МЗС Білорусі заявило про призупинення участі в ініціативі Європейського Союзу "Східне партнерство". Підставою такої позиції є "неприйнятність застосування санкцій як інструменту тиску на суверенну та незалежну державу".

Білорусь також починає процедуру припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС. Постійного представника Білорусі при ЄС відкликають до Мінська для консультацій.

Європейський Союз висловив жаль з приводу оголошеного режимом Лукашенка рішення про вихід Білорусі із програми "Східного партнерства" і назвав цей крок таким, що суперечить інтересам народу країни та спрямований на її подальшу ізоляцію.