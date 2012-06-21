ПАТ «МТБ БАНК» відкрив підприємству «Галвапно» кредитний ліміт у розмірі два мільйони євро на будівництво нового промислового екологічного комплексу з випалювання вапна, що відповідає високим європейським стандартам.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МТБ БАНКу.

Голова Правління ПАТ «МТБ БАНК» Юрій Кралов зазначив, що 19 квітня був підписаний меморандум про наміри щодо співпраці між інвестором групи та новоствореною державною установою UkraineInvest на виконання Закону «Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями в Україні» і банк підтвердив оцінку перспектив ГК «Галвапно».

Юрій Кралов упевнений, що підтримане МТБ БАНКом будівництво підприємства, найближчим часом зробить чималий внесок в економіку регіону.



«Загальна вартість інвестиційного проєкту планується приблизно 36 мільйонів євро, а його реалізація розрахована на три роки. Це нове, екологічне виробництво, нові робочі місця та поштовх до розвитку регіону в цілому», – розповів Юрій Кралов.

Банкір також наголосив, що підтримка компанії ГК «Галвапно» на початку будівництва є закономірною для МТБ БАНКу. «Ми постійно працюємо над розробкою фінансових інструментів саме для підтримки компаній, які розвивають українську економіку», – підкреслив Юрій Кралов.

За словами Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ Міхеіля Саакашвілі, «багато людей виїжджали з цього села до Польщі, а це підприємство дає 150 нових робочих місць. Вони будуть отримувати зарплатню більшу, ніж у Польщі чи Словаччині», – сказав Саакашвілі.

Інвестор та власник ГК «Галвапно» Ілля Марчевський підкреслив, що сьогодні компанія щороку платить приблизно 4 мільйони гривень податків. «Після запуску першої печі ця сума зросте до 28 мільйонів, а після запуску другої – до 54 мільйонів гривень», – наголосив він.

У свою чергу керуючий львівським відділенням ПАТ «МТБ БАНК» Дмитро Ткаченко зазначив, що це відкриває для компанії нові фінансові горизонти і сприятиме успішній реалізації інвестиційних проєктів ГК «Галвапно». «Ми впевнені, що діяльність Офісу із залучення та підтримки інвестицій – це унікальний шанс для українських компаній отримати надійного державного партнера у впровадженні нових сучасних технологій виробництва та спрощення доступу на ринки капіталу», – резюмував він.

ДОВІДКА «УК»

До ГК «Галвапно» входять ТОВ «Стриганецький кар’єр» (виробник вапняку) та ТОВ «Галтехнопарк» (виробник вапна). Група компаній реалізовує проєкт з будівництва виробничого комплексу з випалювання вапна, який матиме 4 печі з випалу вапна загальною продуктивністю 1600 тон на добу, дробарно-сортувальний комплексу, складів готової продукції та інші необхідні складові.

ПАТ «МТБ БАНК» працює на фінансовому ринку України з 1993 року. Сьогодні це п’ять десятків відділень в 12 регіонах України. З 2017 року його найбільш крупними власниками є Партикевич Михайло Валентинович, Згуров Ігор Олександрович – голова наглядової ради, Кралов Юрій Олександрович – голова правління. І у 2018-му році до складу істотних власників МТБ БАНКу увійшов Аліхані Хамед.