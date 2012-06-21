У Мукачеві відкрито першу в області кінну скульптуру. Монумент встановили на честь святого Мартина, який вважається покровителем міста над Латорицею. Він має вагу 33 тонни, заввишки 5,5 метра, постамент виготовлено з травертину, привезеного з угорської Паннонії. Як зазначалося на відкритті, пам’ятник відтворює легенду, коли святий Мартин віддав частину свого плаща злидареві, рятуючи його від смерті та холоду. Саме цю легенду відтворила скульптурна композиція, яка ввібрала в себе також постать бідняка. Перекази про святого Мартина містять згадування про те, що він був умілим воїном, але з часом люди попросили його стати єпископом.
Пам’ятник покровителю міста вирішили встановити ще 2012 року, а наріжний камінь на його сьогоднішньому місці заклали й освятили 2017-го. Краєзнавець Федір Шандор поінформував, що 2016 рік ЮНЕСКО був оголошений Роком святого Мартина: вважається, що тоді йому виповнилося б 1700 років від народження.
Авторами монумента стали скульптори Степан Федорин і Микола Гурмак, які виготовили його безпосередньо в Мукачеві. Подарунок місту зробив місцевий підприємець Михайло Кіш, а появі цієї пам’ятки активно сприяла Рада почесних громадян міста.