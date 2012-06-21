Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
За інформацією директора КП «Черкаситеплокомуненерго» Павла Карася, на сьогодні в Черкасах готові до опалювального сезону лише десять міських шкіл. У багатьох інших дитячих навчальних закладах — роботи тільки розпочинають. Якщо до початку опалювального сезону освітні заклади не отримають акти готовності, то тепло туди подаватися не буде. Приміром, у 54-му дитсадку відсутній регулятор температури, внаслідок чого з крана тече занадто гаряча вода. Зараз відповідні служби тільки починають розбиратися в проблемі.
Критичну ситуацію з підготовкою до опалювального сезону підтвердив і директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов. Необхідно провести промивку труб, закупити лічильники. Однак коштів для цього в бюджеті немає. Зволікання, як прокоментував Сергій Воронов, може негативно позначитися на навчальному процесі.
Досить складна ситуація з підготовкою до подачі тепла і в будинках, які обслуговуються ОСББ. У деяких об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків навмисно виведено з ладу лічильники тепла. Адже жителям окремих старих будинків, у яких великі теплові втрати, вигідніше платити за опалення без лічильника. Не поспішають в ОСББ й працювати над отриманням паспортів готовності до опалювального періоду.
Разом з тим майже повністю готові до опалювального сезону в обласному центрі заклади охорони здоров’я. Дві третини з них уже отримали акти готовності, а інші — чітко додержують графіків завершення підготовчих робіт. Нині у місті тривають гідравлічні випробування теплових мереж, які мають завершитися до 1 вересня.