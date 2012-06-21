Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Реалізація урядової програми «Доступні ліки» триває. Вже з початку нинішнього року за одержанням лікарської допомоги на Черкащині звернулося близько 19 тисяч пацієнтів, а лікарі виписали понад 40 тисяч рецептів.
Про це розповів начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Михайло Лобас. Як зауважив керівник структури, договори уклали більш як із двома сотнями аптечних закладів.
Нагадаємо, з квітня 2017 року в Україні стартувала урядова програма «Доступні ліки», яка дає змогу громадянам отримувати низку препаратів безплатно або з невеликою доплатою. Нині за програмою пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом ІІ типу можуть отримати 258 препаратів, з яких близько півсотні — безплатно.
На відшкодування (реімбурсацію) вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на Черкащині на перший квартал 2019 року передбачили майже 8 млн. грн. Із квітня відшкодування здійснюватиметься через Національну службу здоров’я України.
Черкащина — у переліку п’яти областей, де вже цього року розпочнуть тестування електронного рецепта (пілотний проект у межах програми «Доступні ліки»). Електронний рецепт — це цифровий аналог рецептів на паперових бланках. У ньому буде вказано, хто виписав рецепт та яку активну речовину призначено пацієнтові. Такий рецепт підписуватиметься електронним підписом. Документ одразу потраплятиме в систему, де його можуть побачити провізори. Пацієнт отримуватиме СМС-повідомлення з номером рецепта, який треба назвати в аптеці. Доступ до електронної системи рецептів буде обмежений.
— Е-рецепт — це справді крок уперед у розвитку електронної системи охорони здоров’я, — зазначив начальник управління. — Із його появою лікар зможе впевнитися, що пацієнт, принаймні, відвідав аптеку та отримав призначені ним ліки. У цілому ж запорукою успішної реалізації ініційованих програм із реформування медичної галузі є, зокрема, проведення інформатизації закладів охорони здоров’я.