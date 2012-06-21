Чотири мобільні госпіталі в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині отримали медичні матеріали та обладнання на суму понад півмільйона гривень. Гуманітарна допомога медичного призначення надійшла у межах стратегічної ініціативи командування ООС «Допомога схід», яку реалізують у зоні проведення ООС. Цього разу шпиталі отримали у своє розпорядження ортези — спеціальні ортопедичні пристрої, які використовують у травматології, радіологічний апарат, медичний одяг, терапевтичне взуття, а також хірургічні маски та рукавиці — те, чого насамперед потребують лікувальні заклади.
Як повідомили у прес-центрі штабу ООС, за минулий час для військових і геріатричних закладів, будинків інвалідів у Донецькій та Луганській областях військові передали гуманітарну допомогу медичного призначення на загальну суму більш як 5,3 мільйона гривень. А найближчим часом схожі матеріали та обладнання на суму понад 600 тисяч гривень привезуть до Луганської клінічної лікарні та Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату.