Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Мар’їнському районі Донецької області під час проведення польових робіт у степу між селами Новомихайлівка та Славне прогримів вибух. Це сталося після того, як потужний трактор «Джон Дір» з культиватором зачепив невідомий предмет у грунті. Агрегат отримав механічні пошкодження, а механізатор, на щастя, не постраждав.
Як повідомили в ГУ Національної поліції України в Донецькій області, на місце події виїхала слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції, яка виявила в полі вирву та уламки невідомого предмету, походження якого встановлюється. Триває досудове розслідування. За фактом порушено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1.ст. 258 КК України (терористичний акт).