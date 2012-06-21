Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На контрольному пункті в’їзду і виїзду «Мар’їнка» співробітники поліції та контрозвідники оперативної групи СБУ затримали 19-річного члена проросійських незаконних збройних формувань, який їхав із окупованої території Донеччини до своїх батьків у місті Вугледар. У Мар’їнському відділенні Національної поліції, куди доставили правопорушника, він вже дав перші покази слідчим. Зокрема юнак розповів, що до збройних формувань «ДНР» вступив, аби «захищати Донбас від фашистів» у 2015 році, відгукнувшись за запрошення старшого «ополченця».
Новобранець відразу потрапив до підрозділу «Молода гвардія ДНР», а службу ніс на блокпосту «Горинич», розташований біля автомобільної траси між Горлівкою і Донецьком. Тут бойовики здійснювали контрольно-пропускний режим для виявлення «українських диверсантів», перевіряючи документи подорожніх та автомобілі. Молодик зізнається: саме такий «захист Донбасу» приносив певний зиск, адже разом із колегами-найманцям вони «віджимали» у громадян за безперешкодний проїзд певні суми грошей – від 100 до 2500 рублів. Також не приховує, що нерідко озброєні терористи за вільний перетин блокпоста змушували молодих жінок вступати з ними у статеві стосунки.
Стосовно затриманого «молодогвардійця» відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих формувань або участь у їх діяльності», що передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.