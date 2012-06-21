У Дергачівському районі Харківської області однорічна дитина отруїлася водою. Як повідомили в обласному лабораторному центрі, випадок стався в селищі Прудянка. Дитині готували їжу на колодязній воді, яку вважали придатною для вживання в їжу. Однак після перевірки виявилося, що вміст нітратів у цій воді у 8 разів перевищує допустимі норми. При цьому, стверджують санлікарі, мати дитини знала про погану якість води: молочні суміші вона готувала на купленій бутильованій воді, а ось іншу їжу на колодязній.
Наразі малюк перебуває у важкому стані. За його життя борються медики обласної дитячої лікарні.