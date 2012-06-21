Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Криза — кризою, а зароблене людьми треба їм віддавати. Про це нагадали боржникам-підприємствам на засіданні профільної комісії, яка відбулася вчора, 19 листопада, в Харківській облдержадміністрації.

Найбільшу занепокоєність, наразі, викликають 5 державних підприємств, що працюють на теренах області. Зокрема, складна ситуація з погашенням заборгованості із заробітної плати, що потребує вжиття невідкладних ефективних заходів, склалася на ХАЗі, «Електроважмаші», «Енергосталі», заводі технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки «Тора» та на Харківському приладобудівному заводі ім. Т. Г. Шевченка.

Для виправлення стану погашення боргів, зокрема, було прийнято рішення про інспектування підприємств боржників працівниками ГУ Держпраці України в Харківській області щодо дотримання законодавства з праці.

Разом з тим, за словами директора департаменту соціального захисту населення ХОДА Юрія Шпараги, минулого місяця борги із заробітної плати ліквідовані на 5 підприємствах на загальну суму 781,7 тисячі гривень, а на 21 підприємстві їх скоротили майже на 7 мільйонів гривень.