Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Наразі на околиці Полтави десять лікарів Української медичної стоматологічної академії проводять безкоштовний стоматологічний огляд учнів Розсошенської гімназії, що триватиме тиждень. Спеціалісти оглядають дітей у класах.
Як повідомили в прес-службі Щербанівської об’єднаної територіальної громади, до якої територіально входять Розсошенці, огляд проходить у цивілізованих умовах: усі гігієнічні норми витримані, фахівці працюють у медичних одноразових рукавичках, використовують антисептичні засоби.
Огляд проходить у межах медичної програми, яку в минулому році запровадив депутат Щербанівської сільради Олександр Лихопуд.
– Медична програма діє з минулого року й охоплює дітей шкільного та дошкільного віку. Огляд відбувається за потребою та дозволом батьків, лікування зубів та ясен безкоштовне для всіх дітей.
За словами директора Розсошенської гімназії Євгена Ялівця, для стоматологічного огляду обрали час перед весняними канікулами не випадково.
– Здоров’я дітей у закладах освіти – завжди на першому місці. Сьогодні проводимо огляд учнів нашого закладу. Батьки отримають рекомендації спеціалістів і під час канікул, якщо вважатимуть за потрібне, зможуть ними скористатися.
Завуч кафедри дитячої стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти УМСА Валентина Труханова розповіла: за день лікарі планують оглянути учнів початкової школи, за тиждень – усіх інших.
Стоматологи академії з готовністю відгукнулися на ініціативу представників громади, адже діти – наше майбутнє, вони повинні рости здоровими.
Перед новим роком вони оглянули також учнів Щербанівської, Горянської, Тростянецької шкіл, на черзі – ЗДО «Зірочка».