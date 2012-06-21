Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На несподівану знахідку натрапив співробітник Краматорської української гімназії на Донеччині, який порався на подвір’ї навчального закладу. У клумбі, яку саме готував для висаджування квітів, він звернув увагу на підозрілий іржавий металевий предмет. Далі в гімназії діяли відповідно правильно: повідомлення про знахідку оперативно надійшло до Служби порятунку «101».
На місце знахідки виїхали фахівці 12-го Державного пожежного-рятувального загону головного управління ДСНС України в Донецькій області, які встановили, що підозрілий предмет – граната часів Другої світової війни Ф-1 «лимонка». Спеціалісти піротехнічної служби з усіма пересторогами вилучили боєприпас вилучили і знешкодили у призначеному для цього місці.