За даними правоохоронців, щодня в області поліцейські отримують близько десяти викликів з позначкою «домашнє насильство». Притулки зводять у містах Рубіжне і Кремінна. В рамках ремонтних робіт на такому об’єкті в Кремінній вже встигли утеплити стінита встановили крокви під дах.
Як повідомляє прес-служба Кремінської міської ради, будівлю під притулок виділили з майна комунальної власності. Загальний бюджет проєкту—понад 2,2 мільйони гривень, і значна частина співфінансування надходить від Програми ООН по відновленню і розбудові миру та Фонду ООН в області народонаселення. Реалізує проект громадська організація «Кремінська бізнес-асоціація». Притулок розрахований на 10 місць.
«Люди тут зможуть не просто жити певний час (до трьох місяців), а й отримувати психологічну допомогу. Будуть кімнати для жінок з дітьми і окремо для жінок та дітей», — повідомив керівник ГО «Кремінська бізнес-асоціація» Андрій Симонов.
Притулок в Рубіжному також буде відкритий в рамках реалізації програми Фонду ООН в області народонаселення тапредставництваUNFPA в Україні, яке працює над розбудовою суспільства, вільного від гендерних стереотипів та насильства.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»