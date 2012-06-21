На Луганщині прикордонники зі складу Об’єднаних сил ліквідували канал переправлення із Росії незаконних мігрантів та викрили російського організатора.
Як повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних Сил, групу незаконних мігрантів – громадян Індії та В’єтнаму затримано на кордоні із Росією.
Під час проведення фільтраційних заходів оперативники Держприкордонслужби встановили, що напередодні одному із затриманих українців зателефонував росіянин, також місцевий мешканець прикордоння, та повідомив про необхідність зустрічі на кордоні вісьмох іноземців, яких у подальшому треба буде доставити в тилові райони України. За це громадянин Росії пообіцяв грошову винагороду в розмірі 650 доларів США. Всього ж, зі слів затриманих незаконних мігрантів, вони заплатили за «подорож» через український кордон 3800 доларів США, більшу частину яких привласнив російський організатор злочину. До того ж на мобільному телефоні одного з «мандрівників» виявлено медіафайли, на яких видно документування розрахунку за незаконну подорож, – додали у прикордонній службі.
Також прикордонники виявили неподалік від місця затримання, на околиці прикордонного села Розсипне Троїцького району Луганської області, двох місцевих жителів, які переховувались від правоохоронців у лісосмузі. Оперативники швидко з’ясували причину їхньої такої поведінки – вони виявились посібниками у незаконному переправленні осіб через кордон.
Про затримання незаконних мігрантів українські прикордонники повідомили суміжну сторону, проте незважаючи на беззаперечні докази порушення державного кордону групою осіб, російська сторона відмовилась приймати назад «непроханих гостей».
За фактом незаконного перетину кордону проти вісьмох іноземців розпочато досудове розслідування за ст. 332 Кримінального кодексу України.