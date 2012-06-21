Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Працівники відділу безпеки дорожнього руху розпочинають обстеження доріг. Зокрема, під час обстеження інспектори перевірять стан покриття проїзної частини (ямковість, осідання, колійність) та тротуарів. Метою огляду є визначення стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць населених пунктів і залізничних переїздів після закінчення зимового сезону та належної підготовки їх до експлуатації в літній період.
Як повідомляє прес-служба обласного управління Патрульної поліції у Луганській області, особливу увагу приділятимуть аварійно-небезпечним ділянкам та місцям концентрації ДТП. Усі виявлені недоліки фіксуватимуть в актах огляду для подальшого вжиття заходів і відповідного реагування згідно чинного законодавства.