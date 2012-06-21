Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Завдяки спільним зусиллям обласної та районної влади вдалося відстояти функціонування філії ПАТ «ДПЗКУ» «Солідарненський елеватор». Елеватор є основним бюджетоутворюючим підприємством, в якому працює більша частина робітничих кадрів села Солідарне.
«Цьогоріч Державна продовольчо-зернова корпорація України прийняла рішення про призупинення роботи Солідарненського елеватору у зв’язку з його нерентабельністю. Для нашої території це була б катастрофою, –говорить голова Білокуракинської ОДА Сергій Іванюченко. – Треба дивитися на ситуацію через призму доль тих людей, які там живуть».
Слід зазначити, що й для всієї області втрата ще одного елеватора – серйозна проблема: зберігати на своїй території українська Луганщина може тільки понад 600 тисяч тонн зерна.
З цією проблемою керівництво району та елеватора звернулися до голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації. Зроблені перші кроки. Попереду ще багато роботи, адже не менш важливим на сьогодні є налагодження плідної співпраці між сільгосппідприємствами та цим елеватором, тому що для подальшої стабільної роботи Солідарненський елеватор має приймати на зберігання не менше 15 тисяч тонн збіжжя. Це дасть змогу підприємству стабільно працювати, створюючи робочі місця та наповнюючи бюджет району.