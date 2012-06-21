Своє мислення та математичну спритність випробували 1058 учасників з Рубіжного, а також чотирьох районів та чотирьох об’єднаних територіальних громад області. Найбільш активними учасниками виявилися хлопці та дівчата з Попаснянського району. Кожен учасник отримує сертифікат, а діти, які вибороли вищі бали, матимуть дипломи за «відмінний» або «добрий» результати.
Як стверджує координатор проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у Луганській області – організаційний комітет при комунальному закладі «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді», метою конкурсу є залучення учнів у цікавий і пізнавальний світ математики. Гра цікава як учасникам олімпіад із різних предметів, так і тим, хто лише починає засвоювати ази цієї чудової науки. Особливість конкурсу полягає у тому, що ані переможців, ані переможених немає. Приємно, щосеред «кенгурят» є учасники, які вперше зацікавились математикою саме під час конкурсу.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»