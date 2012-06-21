Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У сервісних центрах МВС в Луганській області розпочато проект «Таємний клієнт», завдяки якому громадяни зможуть відкрито перевірити роботу державної структури та вплинути на хід розвитку реформи в напрямку сервісу.
Як повідомляє відділ зв'язків з громадськістю відомства, проект має на меті отримати незаангажовані відгуки як спеціально підготовлених перевіряючих, так і пересічних громадян, аби покращити якість надання послуг, щоб надалі створювати комфортні умови та удосконалювати стандарти надання державного сервісу.
Отже сервісний центр МВС закликає мешканців області до візиту, аби вони отримали реальну послугу, заповнили та надіслали анкету-відгук. У рамках проекту люди можуть перевірити якість надання таких послуг, як реєстрація та перереєстрація авто, отримання посвідчення водія або його обмін, отримання довідки про несудимість, замовлення індивідуальних номерних знаків тощо у чотирьох сервісних центрів МВС, котрі розташовані в Луганській області.