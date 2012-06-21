До складу Координаційного комітету сприяння зайнятості населення Луганської області увійшли представники обласної влади, Федерації профспілок області та правління Об’єднання організацій роботодавців.
Як повідомляє прес-служба ОДА, це ще один орган соціального діалогу, спрямований на вирішення питань зайнятості.
Робота нового Комітету сприятиме розвитку соціального діалогу регіонального рівня. Ним визначено домовленості та зобов’язання кожної зі сторін, спрямовані на підвищення ефективності реалізації соціально-економічної політики та сталого функціонування промисловості і соціальної сфери області, узгодження інтересів працівників і роботодавців, забезпечення захисту законних прав та інтересів працівників.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»