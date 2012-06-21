Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Фахівці спеціального підрозділу податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, спільно з оперативним управлінням Головного управління ДФС у Луганській області вкотре від початку року зупинено партію контрабандних сигарет.
Канал незаконного надходження на територію Луганської області фальсифікованих тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку України, було викрито в рамках оперативного супроводження кримінального правопорушення за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Як повідомляє прес-служба ООС, під час проведення обшуків складського, офісного приміщень та магазину у місті Сєвєродонецьк виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками акцизного податку України, що мають ознаки фальсифікації, у кількості 27 115 пачок орієнтовною вартістю 1 085,0 тисяч гривень.