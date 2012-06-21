Як зазначає пресслужба Львівської облдержадміністрації, перший в Україні жіночий економічний форум організувала Жіноча ділова палата України за підтримки Львівської ОДА.
Під час форуму його учасники й учасниці жваво обговорювали розвиток жіночого підприємництва, уроки коронакризи для бізнесу, економічну безпеку, правила ділового етикету тощо.
Директор департаменту економічної політики облдержадміністрації Степан Куйбіда під час панельної дискусії розповів присутнім про підтримку жінок-підприємців, яку реалізує у межах державних програм Львівська обласна державна адміністрація зокрема.
Жіночу ділову палату України ініціював Комітет з розвитку жіночого підприємництва при Львівській торгово-промисловій палаті у вересні 2019 року. Це об’єднання представниць бізнесу, освіти та культури задля підтримки, навчання і професійного розвитку її учасниць. Нині до складу Жіночої ділової палати входять 190 учасниць із 12 областей України, працює 10 галузевих комітетів.
Ключові завдання об’єднання жінок — сприяння розвитку економічних можливостей, розвиток жіночого підприємництва і кар’єри, захист трудових прав жінок. Для кожного з її учасників важливе здобуття надійних партнерів для успішного здійснення своїх подальших бізнес-процесів.
Подібні заходи найближчим часом відбуватимуться і в інших областях України.