З 9 червня 2021 року всі області нашої країни перейшли до «зеленої» зони епіднебезпеки. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. А міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко уточнив, що поточна епідемічна ситуація дає змогу говорити: вся країна відповідає індикаторам «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. Адже рівень захворюваності становить 74 на 100 тисяч населення за визначеного показника «зеленого» рівня 75 на 100 тисяч. А в 16 областях цей показник значно нижчий за визначений. Середня завантаженість ліжок із киснем нині становить 17% за граничного показника 65%. Рівень госпіталізацій у країні удвічі нижчий за кількість пацієнтів, які одужують і виписуються з лікарень.