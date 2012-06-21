Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
155 років тому 29 липня народився праведний митрополит Андрей Шептицький. Цій даті на Львівщині присвятили чимало заходів. Передусім у родинному селі владики Прилбичі, що в Яворівському районі, відбудеться проща. Запросять тут і на прем’єру фільму про митрополита Андрея.
У Львові розпочнуть ювілейні святкування з Божественної Літургії, яку відправлять в Архікатедральному соборі Св. Юра. У цій головній церкві львів’ян-греко-католиків похований владика. Протягом дня для тих, хто прийде пошанувати його світлу пам’ять, буде відкрита крипта. А ще вони зможуть побачити, побувавши на екскурсії, його високі милиці та інші речі, пов’язані з життям Андрея Шептицького. Під час заходу звучатимуть музичні твори, які любив слухати владика. Також покажуть документальну кінострічку про Андрея Шептицького як монаха, менеджера та підприємця.
На Святоюрській горі, де тривалими роками служив Богові та українському народові праведний митрополит Андрей Шептицький, для юнаків і дівчат 14-18 років організують квест, завдання якого стосуватимуться фактів із життя владики.
Зображення митрополита Андрея з’явиться на банері, який розмістять на фасаді Львівської міськради. Тут розгорнуть виставку, присвячену життю та служінню митрополита. У мікрорайоні Сихів на одному з будинків відкриють мурал, з якого постане Андрей Шептицький. За інформацією пресслужби міської ради, львівські митці покажуть митрополита в двох іпостасях: з одного боку – як молодого графа та мецената, з іншого – як мистецького та громадського діяча.
Увечері ж у митрополичих палатах львів’яни та гості міста прийдуть на молитву на прославу Андрея Шептицького.