Саме Риму випала честь відкрити 60-й чемпіонат Європи. На легендарному «Стадіо Олімпіко» – домашній арені «Роми» і «Лаціо», побудованому в 1928 році, відбуватимуться відразу три матчі за участю господарів: Італія - Туреччина (11 червня), Італія - Швейцарія (16 червня), Італія - Уельс ( 20 червня) і одна гра 1/4 фіналу (3 липня). Всі ці зустрічі пройдуть з урахуванням пандемійних реалій.

На стадіон, місткість якого майже 73 тисячі осіб, пустять лише 25% уболівальників, в тому числі іноземних. Щоб потрапити на заповітну гру, тіфозі повинні будуть пройти через низку випробувань. Як уточнює італійська федерація футболу (FIGC), крім квитка з вказаним місцем і документа, що посвідчує особу, їм доведеться надати один з трьох сертифікатів: про вакцинацію, перенесений коронавірус або наявність негативного тесту на COVID-19. Перші два документи повинні бути видані виключно медичними органами Італії, при цьому сертифікат вакцинації приймається з 15-го дня після отримання першої дози щеплення. Що стосується довідки про негативний результат тесту на коронавірус (ПЛР або по експрес-технології), то вона повинна бути отримана не раніше, ніж за 48 годин до матчу, і моє бути італійською або англійською мовами.

Серед інших фундаментальних правил – дотримання соціальної дистанції в один метр, причому як спереду, так і збоку, а також носіння масок.

У рамках цього довгоочікуваного спортивного заходу, який через пандемію було перенесено на цілий рік, столична влада сподіваються «перезапустити» Рим як столицю європейського футболу, а також дати можливість вболівальникам відчути атмосферу свята не тільки на «Стадіо Олімпіко», а й за його межами. Так, на Пьяцца дель Пополо ( «Народної площі») сконцентрується фан-зона і так зване «Футбольне село», де будуть проходити спортивні, музичні, театральні заходи і ді-джей сесії. Міні фан-зони розташуються на Майданах Св. Сильвестра і Св. Лоренцо, на Віа Дель Корсо і в інших легендарних куточках «вічного міста». Як відомо, Рим славиться своєю кухнею, покуштувати яку можна буде в спеціальній фуд-зоні на «Терасі Пінчо». Поринути в спортивні пристрасті допоможуть також прямі трансляції. Вони будуть виводитися на гігантські плазмові екрани, які будуть доступні в декількох точках міста.

10 червня напередодні зустрічі між збірними Італії та Туреччини, на центральній площі Капітолійського пагорба, спроектованого Мікеланджело, відбудеться видовищна інсталяція, в рамках якої за допомогою 3D-технологій, а також спеціальних аудіо та світлових ефектів буде розказана історія італійського і європейського футболу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»