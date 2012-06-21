Представники Нацполіції вдягли на народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт, електронний браслет.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Укрінформ.
“Учора ввечері на Віктора Медведчука у приміщенні Головного управління Нацполіції Києва у присутності прокурора вдягли електронний засіб контролю”, – сказали у прокуратурі.
На запитання, чи буде ОГП оскаржувати в Апеляційному суді обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, у відомстві відповіли, що про це стане відомо після отримання повного тексту рішення і вивчення всіх мотивів суду.
Нагадаємо, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.