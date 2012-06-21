11 школярів — учасників Малої академії наук узяли участь у XХVІІІ міжнародній конференції юних дослідників ICYS-2021 і здобули 13 нагород: золоту, три срібні, чотири бронзові медалі, спеціальний приз і чотири медалі за постери. Цього року змагання проходило 22—28 квітня у Бєлграді (Сербія), але учасники захищали свої проєкти онлайн.

Одинадцятикласник із Запоріжжя Іларіон Кулєшов отримав «золото» за розроблення експрес-аналізу дисперсних систем. Винахідник придумав прилад, який за лічені секунди визначить, чим і наскільки забруднено воду.

«Називаю свій прилад тіньовий мікроскоп. Це поєднання двох наукових методів. Перший — метод Шлірена дає змогу знаходити оптичні неоднорідності у прозорих середовищах. Використав підходи Левенгука — батька наукової мікроскопії. Крапля рідини, поміщена у пристрій, виконує функцію лінзи, крізь яку проходить пучок лазерних променів», — пояснює винахідник. Так можна аналізувати воду на вміст пилу, бруду, шматків пластику. Для аналізу потрібен сам прилад і ноутбук зі встановленою програмою. Результат з’являється на екрані у вигляді графіка, який показує, наскільки і чим забруднено воду.

«Срібло» дісталось юному екологу десятикласникові з Києва Володимирові Павленку. Він придумав, як урятувати лісових мурах виду Formica rufibarbis, що зникає. Для цього Володимир сконструював удома спеціальний інкубатор із пробірок, закоркованих мікрофіброю, куди ще восени помістив запліднену матку-мураху.

«Коли матка відклала яйця і згодом з’явилася колонія мурах, я пересадив їх зимувати у пластикову ємність, наповнену ґрунтом. Розробив особливе білкове та вуглеводне харчування. Мета мого експерименту в тому, щоб навесні переселити вирощених мурах у природне середовище і так збільшити їхню чисельність», — розповідає дослідник.

Ще одне «срібло» здобула Таїсія Чурсіна з Херсона за автономні обігрівачі для рук. Це спеціальні рукавиці, які допомагають людям, що страждають на хворобу Рейно — порушення кровообігу, коли внаслідок різкого звуження судин у пальці рук та ніг потрапляє недостатньо крові.

«Ці рукавички з тонкого матеріалу важать 250 грамів, тому функцій рук не обмежують. Вони містять датчики, що контролюють температуру та вологість. Завдяки терморегуляції й підтриманню теплового балансу судини залишаються у нормальному стані, й людина не відчуває дискомфорту», — каже винахідниця. Таїсія розробила мобільний додаток до рукавичок, який допомагає лікареві стежити за станом пацієнта.

Серед срібних призерів Віктор Уланов, учень 11 класу з м. Дніпро. Він дослідив виникнення автоколивань у гідродинамічній системі. Підсумки цієї роботи можна використати у проєктуванні атомних електростанцій. Учень пояснює: «Під час експериментів я встановив, що автоколивання можна застосовувати в системі пасивної безпеки атомних електростанцій, що ефективніше порівняно із природною конвекцією».

Українська команда здобула дві «бронзи» за проєкти з математики: оцінювання площ частин трикутника — робота Ольги Глазунової з м. Суми та математичне моделювання великих деформацій кручення прямих призм — робота Михайла Деркача з м. Київ. Ще дві «бронзи» за проєкти з фізики у Данила Кечі з м. Херсон за моделювання погодних умов на Марсі й Андрія Терентьєва з м. Дніпро за аналіз режимів руху фрикційного маятника, повідомляє пресслужба МАН.

ДОВІДКА «УК»

Міжнародна конференція юних дослідників ICYS — щорічний захід, особливий вид індивідуальних змагань з фізики, математики, екології та комп’ютерних наук. Участь у ньому можуть брати учні закладів середньої освіти 14—18 років, що вільно володіють англійською мовою. 2021 року в конференції ICYS взяли участь 143 юних дослідника із 23 країн.