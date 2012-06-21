У Миколаївській області традиційно набирають обертів весняно-польові роботи. Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, сільгосптоваровиробники завершують накопичення матеріально-технічних ресурсів для виконання всіх агротехнічних операцій у весняний період. Сільгосптехніку, яку буде задіяно на посівних роботах, відремонтовано у повному обсязі. Спостерігають за станом озимих сільськогосподарських культур, а з першої декади лютого розпочато роботу з їх підживлення. На сьогодні частка удобреної площі становить 70%.
Що стосується структури посівних площ, то, згідно з попередніми прогнозами, під урожай 2019-го планують посіяти 848 тисяч гектарів ярих культур, з яких 218 тисяч гектарів — зернові, 99 тисяч — ранні. У семи районах області вже сіють ярий ячмінь, горох та овес. Загальна площа посіяного — приблизно 3 тисячі гектарів.