На передових позиціях українських військових, які несуть службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим, побував Президент Володимир Зеленський. Вирушив він туди одразу після прибуття на Херсонщину з робочою поїздкою. Глава держави оглянув бліндаж і окопи, поспілкувався з вояками. Президент цікавився рівнем забезпечення та умовами перебування бійців на позиціях.

Побував Президент і в базовому таборі наших воїнів поблизу села Чаплинка, де ознайомився з умовами розміщення особового складу. У модульному містечку Володимир Зеленський оглянув спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал. У санітарній частині поспілкувався з черговими лікарями. Ішлося про забезпечення медобладнанням і лікарськими засобами, епідемічну ситуацію і перебіг вакцинації серед військових.

У Херсоні Президент провів нараду з безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.