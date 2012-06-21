Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У саксонській печері Айхорнхьоле антропологи знайшли поки найдавніший приклад неандертальського абстрактного образотворчого мистецтва – статуетку з оленячої кістки віком в 51 тисячі років. Опис знахідки опублікував науковий журнал Nature Ecology & Evolution.

«Ця кістка оленя покрита складним геометричним візерунком, що складається з двох наборів паралельних ліній. Наша знахідка є свідченням того, що неандертальці володіли зачатками абстрактного мислення і вміли створювати твори мистецтва, які мають символічне значення, задовго до приходу кроманьйонців в Центральну Європу», – пишуть дослідники .

До недавнього часу антропологи, археологи та історики вважали, що людська культура, в тому числі абстрактне образотворче мистецтво, релігія і різні уявлення про потойбічний світ, з'явилися відносно недавно, вже після того, як наші предки перейшли до осілого способу життя. В останні роки ці уявлення почали піддаватися сумнівам завдяки кільком знахідкам у Європі і Азії.

Зокрема, вчені виявили, що стародавні жителі Південно-Східної Азії освоїли абстрактне образотворче мистецтво вже 44 тисячі років тому, а їхні сучасники з Європи вже в цей час почали здійснювати обряди, схожі на релігійні ритуали. Подібними традиціями, як показує вивчення могил неандертальців в Іраку та Іспанії, могли володіти не тільки кроманьйонці, а й їх вимерлі сусіди.

Вчені під керівництвом професора Геттінгенського університету Томаса Тербергера відкрили нові свідоцтва того, що неандертальці не поступалися нашим предкам у цьому відношенні. Вони зробили це відкриття, проводячи розкопки на території знаменитої печери Єдинорога, розташованої в саксонських горах Гарц на півночі Німеччини.

Шукачі пригод намагалися знайти у цій печері кістки єдинорога ще в XVI столітті, проте перші повноцінні розкопки на її території були проведені в кінці XIX століття відомим німецьким антропологом Рудольфом Вірхофом. Тут він виявив масу решток доісторичних тварин, частина з яких зараз виставлена в печері, перетвореної на початку минулого століття на туристичну визначну пам'ятку.

Кілька років тому, як відзначають професор Тербергер і його колеги, їх команда почала проводити розкопки у тій частині печери, де раніше знаходився вхід у неї. У відкладеннях на її підлозі вчені знайшли кілька кісток типової фауни Центральної Європи того часу, в тому числі печерних левів і ведмедів, а також бізонів і великорогого оленя. Вивчаючи ці знахідки, вчені звернули увагу на те, що одна з кісток оленя, чий вік 51 тисяча років, мала незвичайну форму і структуру.

Детально вивчивши цю кістку і очистивши її від нашарувань бруду, антропологи виявили, що це статуетка, яку було виточено древнім художником з фаланги оленя. За формою вона віддалено нагадує замкову щілину або фігуру людини, яка спочатку обточити, а потім покрили двома наборами паралельних ліній, розташованих майже під прямим кутом одино до одної.

Подібні абстрактні візерунки, так звані шеврони, досить часто використовуються сучасними народами, які «застрягли» в первісно-общинному ладі, а також присутні на стародавніх зразках абстрактного мистецтва кроманьйонців. З цієї причини професор Тербергер і його колеги припускають, що їхня знахідка носить аналогічну природу.

На користь цього також говорить те, що статуетка була виточена древнім неандертальцем-художником з кістки великорогого оленя, вкрай рідкісної тварини для півночі Німеччини часів середнього палеоліту. Що означав цей візерунок на цьому цінному артефакті, вчені поки не можуть сказати, проте сам факт його наявності, на їхню думку, говорить на користь того, що неандертальці навчилися розуміти і цінувати абстрактне образотворче мистецтво ще до появи наших предків у Європі.