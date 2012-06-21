Величезна яма утворилася в мексиканському місті Хуан-Сі-Бонілья (штат Пуебла), пише Riviera Maya News.

Місцева влада виставили охорону і огородили небезпечну зону, щоб туди не проникали місцеві жителі. За кілька днів діаметр ями збільшився з 5 до 80 метрів.

Ознаки ями почали з’являтися 29 травня. Тоді її глибина становила 8 метрів. Уже на наступний день яма заповнилася водою і збільшилася з 5 до 30 метрів. 31 травня вона розширилася до 60 метрів, а 1 червня вже досягла позначки в 80 метрів. Глибина ями при цьому збільшилася до 20 метрів.

Фахівці міністерства навколишнього середовища Мексики заявили, що під ямою знаходиться геологічний розлом Альто-Атояк, він робить грунт нестабільним.

Яма знаходиться на території сільськогосподарських угідь. Судячи з фото, поруч з нею знаходяться будівлі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»