Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

У головному корпусі Полтавського обласного онкодиспансеру відкрили реконструйоване хіміотерапевтичне відділення. Підрядник повністю замінив усі інженерні мережі, освітлення, водо- та теплопостачання. Виконав опорядження стін та стелі, облаштував підлогу, змонтував систему вентиляції та кондиціювання, встановив нові вікна та дверні блоки. Крім того, для безпеки персоналу та пацієнтів відділення обладнали системою автоматичної пожежної сигналізації і сповіщення. А між поверхами (відділення розташоване на частинах другого та п’ятого поверхів) влаштували наливну підлогу, що має антисептичну дію. Завдяки цьому мікроби не поширюватимуться на пацієнтів.

На реконструкцію з бюджету виділили майже 15,5 мільйона гривень. Ремонтні роботи тривали близько восьми місяців.

Віднині умови перебування у відділенні значно поліпшилися. На другому поверсі онкодиспансеру пацієнти хіміотерапевтичного відділення проходять амбулаторне лікування. Для кожного хворого на поверсі є окрема шафа для особистих речей. Приміщення обладнали кріслами, які можна самостійно регулювати та підлаштовувати для комфортного сидіння.

На п’ятому поверсі знаходиться стаціонарне відділення. Там розмістили дві палати по чотири місця, одну на п’ять місць і чотири одномісних. Раніше на цьому поверсі було 35 ліжок. У палатах встановлювали по п’ять – шість ліжко-місць. Це було некомфортно та незручно і для пацієнтів, і для лікарів. Як розповів головний лікар диспансеру Орест Вовк, медичні працівники ледь проходили між ліжками. Це заважало якісному лікуванню. Сучасний підхід базується на мінімальній кількості ліжок в палаті.

– Зараз такі умови покращують систему надання послуг. І пацієнтам краще: у палатах є санвузли, холодильники, усі зручності. Також є кнопка виклику медичного працівника. Медсестри на спеціальному табло бачать номер палати та ліжко. Тому оперативно контактують з хворими.

У хіміотерапевтичному відділенні змонтували цілодобову систему моніторингу стану пацієнтів. Це покращує догляд за ними та полегшує роботу лікарів. Вони щохвилинно можуть спостерігати за змінами стану хворих.

Система моніторингу – це не тільки відео спостереження, а й можливість оперативно викликати лікаря. У відділення також закупили імпортне медичне і технологічне обладнання.

Крім того, на п’ятому поверсі облаштували жіночий кабінет, де встановили спеціальне крісло. Обладнання електричне і має підсвітку. У кабінеті завдяки спецпристрою проводять біопсію та трепанобіопсію.

У відділенні є ще одна палата для пацієнтів, яким вводять високі дози препаратів хіміотерапії. При таких умовах хворий потребує спеціального догляду. – Дуже важливо, щоб хворий не інфікувався зовнішнім шляхом. Раніше у нас було по 6-10 таких пацієнтів. Але якісних умов для їхнього перебування ми не мали. Вони отримували пневмонію й інші ускладнення. Облаштування такої палати було одним із головних завдань при реконструкції відділення, - розповів директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак.

Для кращої діагностики пацієнтів, в онкодиспансер купили новий томограф. Його розмістили на першому поверсі. Цей прилад має функцію тридцяти двох зрізів. На Полтавщині це покищо єдиний томограф у закладах охорони здоров’я комунальної власності. Апарат придбали коштом обласного бюджету. Уже за місяць томограф запрацює для пацієнтів. Наразі він проходить необхідну процедуру запуску.