Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на холодну вітряну погоду порядок на територіях навели небайдужі жителі села Безручки Терешківської ОТГ і селища Розсошенці на околиці Полтави. У Безручках навели лад на дитячому майданчику, прибрали сміття, відремонтували гойдалку, висадили близько 30 дерев. У планах – облаштувати зону відпочинку в центрі села й далі висаджувати дерева.
– Встановимо тут лавочки та розіб’ємо гарні клумби, які милуватимуть око. Це все для того, аби наші люди у вільний від роботи та клопотів час могли приходити сюди, збиратися разом та відпочивати на природі. Спільне проведення дозвілля ще більше зблизить нас. Якщо вийде, то облаштуємо цей куточок уже до кінця року,- розповіла депутат сільської ради Руслана Бедрата.
Частина активістів прибирала околиці Безручок, зокрема вздовж дороги при в’їзді у село. Через велику кількість сміття все зібрати не вдалося. Тому цю роботу завершать напередодні Великодня. Принагідно приберуть кладовище.
А в Розсошенцях, на території Щербанівської ОТГ окрім того, що поприбирали, ще й оновили спортивний дитячий майданчик. – Ця територія була занедбана, я її давно запримітив. Хочу, аби її благоустрій відповідав рівню нашої громади. Діти повинні бути спортивними. Для активних ігор гарно підійде дитячий майданчик, а не дороги та інші небезпечні місця. Нині ми завершуємо реконструкцію. Залишається тільки покриття міні-футбольного поля. Голова мої ініціативи підтримує, тому найближчим часом ми все доробимо, – повідомив ініціатор толоки депутат Щербанівської сільради Олександр Лихопуд.
На модернізацію дитячого простору Щербанівська сільрада виділила майже 160 тисяч гривень. За ці кошти встановили нові гойдалки на пружинах, дерев’яну гірку з драбинами та канатами. Модернізували міні-футбольне поле, де з’явилися нові ворота. Оновили бетонний паркан та обгородили місце для гри з м’ячем сіткою-рабицею. Найближчим часом впорядкують територію для гри у волейбол.