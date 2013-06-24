У місті Дубно пасажирський поїзд № 43 Київ — Івано-Франківськ зіткнувся з вантажівкою, водій якої виїхав на залізничний переїзд. Внаслідок інциденту травмовано машиніста поїзда та водія автівки. Пасажири поїзда не постраждали. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 1-ї години на регульованому переїзді. За данними правоохоронних органів, водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирський поїзд. Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але, на жаль, уникнути зіткнення не вдалося.

Машиніста поїзда та водія вантажівки госпіталізовано. На місце інциденту було викликано Національну поліцію. Поїзду № 43 Київ — Івано-Франківськ було замінено локомотив та відправлено за маршрутом, орієнтовний час затримки — понад 5 годин. Крім того, через зазначене ДТП затримується у дорозі на майже 30 хвилин поїзд №95/96 Київ — Рахів.

У разі затримки інших пасажирських поїздів Укрзалізниця інформуватиме додатково.

Залізничні переїзди — це зона підвищеної уваги для пішоходів та для водіїв. Дотримання Правил дорожнього руху поблизу об’єктів залізничної інфраструктури є надзвичайно важливим, а їх порушення може призвести до непередбачуваних тяжких або непоправних наслідків. Залізничники звертають увагу автоводіїв і нагадують, що порушення правил дорожнього руху наражають на небезпеку всіх учасників.